Covid: quasi 2mila gli attualmente positivi, nessun decesso. Stabili i ricoveri

Altri 151 casi di positivi al Covid-19 in Puglia delle ultime 24. Per fortuna nessun decesso. I tamponi registrati, invece, sono 11.363, i guariti in un solo giorno 91, per un totale di 246.905 dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi sono così suddivisi: 21 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia Bat, 14 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 13 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Scarica il bollettino

I casi attualmente positivi sono 1.977, di questi 84 sono ricoverati. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.874.001 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.551 così suddivisi: 95.716 nella Provincia di Bari; 25.782 nella Provincia di Bat; 20.067 nella Provincia di Brindisi; 45.418 nella Provincia di Foggia; 27.571 nella Provincia di Lecce; 39.747 nella Provincia di Taranto; 856 attribuiti a residenti fuori regione; 394 provincia di residenza non nota.

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 4 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.