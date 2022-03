Covid, quasi 3mila nuovi casi e quasi 3mila guariti in un giorno. Due decessi

Sono 2.929 i nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, 19.003 i test giornalieri e 2 le persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Leccese con 925 casi, a seguire Bari con 851, Foggia 380, Taranto 355, Brindisi 207, Bat 176. Residenti fuori regione 22, Provincia in definizione 13.

Le persone attualmente positive sono 74.339, di queste 543 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 557) e 28 in Terapia intensiva (ieri erano 31). All'ospedale Perrino sono ricoverate 9 persone in Malattie infettive, 8 in Pneumologia 8, 5 in Area Covid/pediatria. Presso l'ospedale di Ostuni ci sono 18 pazienti in Medicina interna, 6 in Pneumologia. Il Post Covid di Mesagne ospita 8 pazienti, quello di Cisternino 6, quello di Ceglie Messapica 10.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 756.171, i test eseguiti 8.887.301. Le persone guarite 674.108, 2853 in più rispetto a ieri, quelle decedute 7.724. Casi totali per provincia: Bari 248.983, Bat 74.050, Brindisi 69.877, Foggia 118.347, Lecce 134.660, Taranto 102.281. Residenti fuori regione 5.461. Provincia in definizione 2.512.