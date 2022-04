Covid in Puglia, oltre 4mila nuovi casi e 4552 guariti in un giorno: due decessi

Altri 4.223 casi di positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 23.955 test eseguiti, 2 persone decedute. Nuovi casi per provincia: Bari 1.490, Bat 280, Brindisi 457, Foggia 576, Lecce 756, Taranto 609. Residenti fuori regione 38, Provincia in definizione 17.

Le persone attualmente positive sono 105.118, di queste 558 sono ricoverate in area non critica, 27 in Terapia intensiva. Presso il reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 11 pazienti, 2 in Pneumologia, Nessuno in Terapia intensiva. In area mista 9. In Pneumologia a Ostuni ci sono 6 ricoverati, in Medicina interna 10. Il Post Covid di Ceglie ospita 1 paziente, quello di Mesagne 5 e quello di Cisternino 4.

Dati complessivi: 1.062.351, 10.526.882 test eseguiti, le persone guarite sono 948.975, 4552 in più rispetto a ieri, quelle decedute sono 8.258. Casi totali per provincia: Bari 348.109, Bat 95.314, Brindisi 99.201, Foggia 156.556, Lecce 210.659, Taranto 141.246. Residenti fuori regione: 7.904. Provincia in definizione: 3.362