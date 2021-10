Covid: oltre 1600 nuovi casi in una settimana, ricoveri stabili. Nessun decesso

A fronte di un aumento dei tamponi, in Puglia sta salento anche il numero dei positivi al Covid-19: sono 1613 i nuovi casi, 233 nelle ultime 24 ore. Per fortuna i ricoveri sono stabili: delle 2.843 persone attualmente positive, 132 sono ricoverate in area non critica e 17 in Terapia intensiva. Nessun decesso registrato. Dei nuovi casi, il più alto numero si registra a Taranto: 74. A seguire Foggia con 62, poi Bari con 43, Lecce con 36, Brindisi con 11, Bat con 6. Un caso di residente fuori regione.

Per quanto riguarda di dati complsessi, i test eseguiti dall'inizio dell'emergenza sono 4.154.438, i casi totali 272.529, le persone guarite 262.854, quelle decedute, invece, 6.832.

I casi totali per provincia sono così suddivisi: Bari 99.495, Foggia 48.118, Taranto 41.506, Lecce 31.903, Bat 28.415, Brindisi 21.588, fuori regione 1.008 e in provincia di defizione 496

L'aumento dei contagi in Puglia è stato registrato anche dalla fondazione Gimbe: secondo il rapporto settimanale dal 20 al 26 ottobre c'è stato un incremento di casi dell'86,8 per cento rispetto alla settimana precedente, e i casi attualmente positivi per 100mila residenti è risalito a 62. Nonostante questi dati, negli ospedali al momento la situazione resta sotto controllo: in area Medica, infatti, è occupato da pazienti Covid il 5 per cento dei posti letto, mentre nelle terapie intensive l'occupazione è pari al 4 per cento.