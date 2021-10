Covid, oltre 2mila gli attualmente positivi in Puglia: 20 in Terapia intensiva

Sono 2.209 le persone attualmente positive al Covid-19 in Puglia. Di queste 135 sono ricoverate in area non critica e 20 in Terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore, invece, si sono registrati 86 nuovi casi e sono stati eseguiti 12977 tamponi. Una persona è deceduta.

Al Perrino di Brindisi sono ricoverati 2 pazienti in Pneumologia e 2 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne, invece, ospita 2 pazienti.

Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Taranto: sono 22, a seguite la Provincia di Foggia con 21, poi Lecce con 19, Bari con 15, Bat con 4, e Brindisi con 1. Provincia in definizione sono 4.

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 270.038, i tamponi eseguiti 3.837.678. Le persone guarite, invece, sono 261.018 e quelle decedute 6.811.

I Casi totali per provincia sono così suddivisi: Bari 98.976, Bat 28.253, Brindisi 21.399, Foggia 47.553, Lecce 31.399, Taranto 40.983. Residenti fuori regione 992 e Provincia in definizione 483.