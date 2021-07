Covid, trend in salita: altri 70 casi in Puglia, 14 nel Brindisino

Il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore si registra in provincia di Bari. Sono solo 11 i guariti in un giorno

Altri 70 casi di positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 11 le persone guarite, nessun decesso. Ieri i nuovi casi erano 81. I test registrati sono 3692. Il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore si registra in provincia di Bari: sono 26 i casi. A seguire Brindisi con 14, poi Lecce con 11, Taranto con 8, 3 per Foggia e Bat, 2 casi fuori regione e 3 casi di provincia non nota.

I casi attualmente positivi sono 1758, di questi 75 sono ricoverati, uno in più rispetto a ieri. Al Perrino sono ricoverati 2 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti. I pazienti guariti in Puglia sono 245.779

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.777.620 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.196 così suddivisi: 95.379 nella Provincia di Bari; 25.632 nella Provincia di Bat; 19.897 nella Provincia di Brindisi; 45.261 nella Provincia di Foggia; 27.209 nella Provincia di Lecce; 39.612 nella Provincia di Taranto; 827 attribuiti a residenti fuori regione; 379 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18.7.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/bYQgr

Situazione vaccinazioni nel Brindisino

Nella Asl di Brindisi continuano le vaccinazioni: agli estremamente fragili sono state somministrate 21.302 prime dosi, con una copertura dell'86 per cento, e 20.000 seconde dosi (80 per cento). Per quanto riguarda i soggetti con comorbilità di età inferiore a 60 anni 26.883 sono stati vaccinati con la prima dose (74,1 per cento) e 20.181 con il ciclo completo (55,6 per cento).

Sono 4.231.124, invece, le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.07 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 94,8 per cento di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.462.084).