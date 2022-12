Vaccino anti Covid, nel Brindisino somministrate oltre 950mila dosi

BRINDISI - Nella Asl Brindisi, secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, finora sono state somministrate 960.946 dosi di vaccino, di cui 342.478 prime dosi, 332.381 seconde dosi, 261.073 terze dosi e 25.014 quarte dosi; mediamente, sono state somministrate 1.458 dosi per giornata di vaccinazione. Sono stati vaccinati 321.326 residenti con il ciclo completo (copertura: 87,1 per cento), 335.416 con almeno una dose (90,9 per cento) e 247.284 vaccinati con terza dose (71,5 per cento); 24.766 residenti hanno ricevuto la quarta dose. I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 13.013 (57 per cento)