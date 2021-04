Anche a Torchiarolo attivato un Centro vaccinale: "Procedere speditamente"

TORCHIAROLO - Nella palestra dell'Istituto comprensivo statale "Valesium", sita in via G. Carducci (ex Via Isonzo) di Torchiarolo, allestito un Punto vaccinale. Domani, 10 aprile, alla presenza dei medici di medicina generale, dei farmacisti, delle autorità locali e dell'Amministrazione comunale, si svolgerà una cerimonia di inaugurazione, nel rispetto delle normative anti contagio covid-19. La sede vaccinale che ospiterà da qui ai prossimi mesi l'utenza, secondo il piano stilato dalla Regione Puglia, è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale e rappresenta un luogo di prossimità al cittadino, nonostante il trasporto sociale sia stato sempre garantito nei giorni scorsi dalla locale Protezione civile, risorsa centrale del Coc (centro operativo comunale).

"Vogliamo azzerare gli spostamenti verso altri comuni e garantire maggiore tutela alla fasce di popolazione più fragili e di tutti coloro che hanno difficoltà a recarsi presso altri paesi - precisa il sindaco Elio Ciccarese - colgo l'occasione per ringraziare, a nome di tutta l'amministrazione, i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario e il direttore generale dell'Asl, nella persona del dottore Pasqualone. L'immobile costituirà un importante centro vaccinale, tra i pochi della provincia di Brindisi. Nell'ampia palestra del plesso, sono stati posizionati punti di somministrazione che consentiranno di vaccinare i nostri concittadini. Da oggi, Torchiarolo ha il suo centro vaccinale. Ora, bisogna procedere speditamente e vaccinare il maggior numero di persone possibile. Si è provveduto al ripristino della struttura ed ai servizi igienici annessi, così che si potrà attivare il programma vaccinale, secondo i criteri di turnazione previsti dalle vigenti disposizioni.

Gallery