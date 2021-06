Vaccini, nuovi stock in arrivo: "Rispettato il cronoprogramma di giugno"

L'andamento della campagna vaccinale nel Brindisino: "In consegna per mercoledì oltre 23mila dosi di Pfizer"

Nella Asl di Brindisi proseguono le vaccinazioni anti Covid: ieri sono state somministrate circa 4mila dosi e altrettante sono in calendario oggi. Mercoledì 23 giugno è previsto l'arrivo di 23.400 dosi di Pfizer, impiegate non solo per chi ha ricevuto la prima dose dello stesso vaccino, ma anche per i soggetti con meno di 60 anni di età che si sono vaccinati con AstraZeneca e preferiscono la somministrazione "eterologa" con il richiamo Pfizer.

Le oltre 23.000 dosi di Pfizer in consegna mercoledì si aggiungono alle 8.400 dosi di Astrazeneca arrivate il 12 giugno e alle 2.500 di Moderna e alle 1.000 di Janssen consegnate domenica scorsa. Il cronoprogramma relativo agli approvvigionamenti di vaccini per il mese di giugno stilato dalla struttura regionale per l'emergenza Covid, alla luce di questi arrivi, risulta ampiamente rispettato.

Proseguono, parallelamente a quelle delle altre categorie, anche le vaccinazioni dei fragili under 16. I ragazzi tra i 12 e i 15 anni con malattie rare saranno vaccinati insieme agli adulti affetti dalle stesse patologie mercoledì prossimo in una sessione dedicata. Oggi, invece, all'ospedale Perrino, gli operatori del reparto di Pediatria stanno vaccinando i propri pazienti fragili e i loro caregiver.