Vaccino anti Covid, target giornaliero rispettato: in arrivo oltre 20mila dosi

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi sono 3.177 le dosi somministrate ieri, sabato 22 maggio 2021, tra cui quelle per soggetti allergici e per fasce di popolazione a partire dagli over 40. "La campagna vaccinale procede regolarmente - spiega il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica della Asl, Stefano Termite - e stiamo rispettando i target quantitativi giornalieri indicati dal commissario straordinario per l'emergenza Covid e dalla regione Puglia. Con soddisfazione registriamo una crescente fiducia della popolazione verso i vaccini, inclusi quelli a vettore virale. Domani (lunedì 24 maggio) - prosegue il direttore del Sisp - è prevista la consegna nella farmacia ospedaliera del Perrino di 2.100 dosi di AstraZeneca e 2.400 di Moderna. Mercoledì 26 arriveranno 14.040 dosi di Pfizer e il giorno seguente, giovedì, 2.900 dosi di Janssen, il vaccino del gruppo Johnson & Johnson".