Asl Brindisi, in due giorni vaccinati contro il Covid seicento maturandi

BRINDISI - Ieri, lunedì 31 maggio 2021, sono state 2.700 le dosi somministrate nella Asl di Brindisi, tra cui 300 destinate ai ragazzi di due scuole superiori del capoluogo: il liceo Palumbo e l’istituto professionale Morvillo Falcone. Oggi, martedì 1 giugno, le vaccinazioni per i maturandi proseguono con altre 300 somministrazioni, in programma a Francavilla Fontana per gli studenti dell’istituto Lilla e a Mesagne per quelli dell’istituto Ferdinando. Domani, invece, mercoledì 2 giugno, in calendario 635 somministrazioni. Nel centro di Bozzano saranno vaccinati i ragazzi dell’istituto alberghiero Pertini e dell’istituto tecnico Giorgi di Brindisi, mentre a Francavilla Fontana gli studenti del tecnico Fermi.