Covid. “La notte è giovane": 7.700 somministrazioni nelle prime due serate

BRINDISI - Sono 7.700 le somministrazioni effettuate nelle prime due notti di vaccinazione dedicate alla fascia 12-19 anni. L’iniziativa “La notte è giovane” prosegue oggi, dalle ore 20 a mezzanotte in 34 hub pugliesi. Il successo dell’iniziativa si riflette anche sui dati percentuali delle terze dosi ai giovani pugliesi, con un significativo incremento in queste ore anche

rispetto alla media nazionale. Per la fascia 12-19 anni in Puglia i dati sono: 14 per cento ha ricevuto la terza dose/richiamo (+2,6 per cento della media nazionale); 84 per cento ha ricevuto almeno una dose (+3,5 per cento della media nazionale); 78 per cento ha ricevuto la seconda dose (+5,1 per cento della media nazionale).

Le prenotazioni sono ancora aperte e si possono effettuare mediante il sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/, presso i Cup e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori, indicando di scaricare contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 39,4 per cento, 16,7 punti sopra la media nazionale. Il 5 per cento della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 54 per cento ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,8 per cento della media nazionale).

Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono circa 328mila e di questi 298mila con la seconda dose e 172mila con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente all'88,7 per cento, all'80,7 per cento e al 49,7 per cento. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 97,6 per cento, al 94,8 per cento per il ciclo completo e al 77,1 per cento per la terza dose. Sono 115.406 le dosi erogate finora dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 41.855 (38 per cento) in ambito domiciliare.

Il 17,9 per cento (20.664) delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 25,6 per cento (29.587) a soggetti della fascia di età 70-79 anni, il 25,2 per cento (29.098) a soggetti con età tra 60 e 69 anni e il 30,5% (35.142) a soggetti sotto i 60 anni. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente dai medici di famiglia (67.826; 58,8 per cento), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (28.029; 24,3 per cento), dai caregiver (2.347; 2 per cento) e da altre categorie (17.204; 14,9 per cento).