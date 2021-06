Vaccinati tutti i maturandi brindisini, in arrivo oltre 48mila nuove dosi

Al via oggi le somministrazioni per i fragili tra i 12 e i 15 anni e i loro genitori, organizzate dai reparti di Pediatria del Perrino e del Camberlingo

BRINDISI - Sono oltre 48mila le dosi di vaccino anti Covid-19 che arriveranno nella Asl di Brindisi dal 9 al 16 giugno prossimi. In particolare, il 9 giugno saranno disponibili 19.890 Pfizer e 1.050 Janssen; il13 giugno 3.200 dosi di AstraZeneca; il 15 giugno 2.300 dosi di Moderna e il 16 giugno in consegna 21.060 Pfizer e 950 Janssen. Oggi, domenica 6 giugno, con circa 3.500 vaccinazioni complessive si sono concluse nella Asl di Brindisi le sessioni dedicate ai ragazzi delle superiori. Questa mattina a Francavilla Fontana l'ultimo appuntamento con un centinaio di studenti dell'istituto tecnico economico Calò.

Al via oggi le vaccinazioni per i fragili tra i 12 e i 15 anni e i loro genitori, organizzate dai reparti di Pediatria del Perrino e del Camberlingo. Le somministrazioni in programma in giornata sono 100: 50 a Brindisi e altrettante a Francavilla Fontana. Ieri, sabato 5 giugno, sono state somministrate circa 4mila dosi, tra cui 400 di Janssen: dal primo giugno oltre 2.500 persone sono state immunizzate con il vaccino monodose.