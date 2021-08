Prima "notte bianca" dei vaccini anti Covid per la fascia d'età 12-19 anni

BRINDISI - La notte bianca dei vaccini anti Covid-19 arriva, anche, nella Asl di Brindisi per i giovani dai 12 ai 19 anni. Domani, martedì 17 agosto, dalle 18 alle 24 sono in programma le somministrazioni al centro di Bozzano e al PalaGentile. Oggi, lunedì 16 agosto, vaccinazioni dalle 20 alle 22 a Brindisi (PalaVinci), Mesagne (Scuola Falcone) e Ostuni (PalaGentile). La programmazione proseguirà con altre date che saranno rese note nei prossimi giorni.

In più, a fine giornata (entro le 20), si può accedere senza prenotazione negli altri centri aperti fino a smaltimento delle dosi.

In tutti i centri vaccinali della provincia di Brindisi, inoltre, sono stati riservati posti per le prenotazioni della fascia di età più giovane.

Finora su 29mila ragazzi dai 12 ai 19 anni sono 15mila quelli che hanno ricevuto la prima dose, con una copertura vaccinale del 48 per cento. Alle 15mila vaccinazioni vanno sommate altre 4mila prenotazioni già effettuate, per una copertura totale pari al 64 per cento.