Asl di Brindisi, proseguono le vaccinazioni pediatriche anti-Covid: i centri attivi

BRINDISI - Aggiornamento settimanale dei centri attivi per le vaccinazioni contro il Covid per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni, aperti nelle ore pomeridiane per evitare l’assenza a scuola. L’attività prosegue con la collaborazione dei pediatri di libera scelta. L'accesso è consentito anche senza prenotazione. La prenotazione può essere effettuata tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”. È necessario presentarsi nei centri con la modulistica già compilata, anche per le seconde dosi.

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente. La seconda dose viene effettuata dopo 21 giorni dalla prima e non richiede prenotazione. Se la data coincide con il giorno di chiusura del centro in cui è stata somministrata la prima dose, ci si può presentare nel centro del Comune più vicino, oppure andare nello stesso centro al primo giorno utile di apertura, e comunque non oltre 42 giorni dalla prima dose.

Le sedute si aggiungono alla programmazione settimanale rivolta alla popolazione per la somministrazione del vaccino anti Covid. Nella foto sopra, l'aggiornamento dei centri attivi dal 21 al 25 febbraio 2022. Sabato e domenica non sono previste sedute.