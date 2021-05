Asl Brindisi, somministrate oltre 111mila dosi di vaccino, di cui 85mila prime dosi

BRINDISI - Nei centri della Asl di Brindisi ieri sono state somministrate 2.522 dosi di vaccino anti Covid e altrettante saranno, a fine giornata, le vaccinazioni effettuate oggi dagli operatori del Servizio di Igiene e Sanità pubblica e dai medici di medicina generale. Finora, in tutto, sono state somministrate oltre 111mila dosi di vaccino, di cui 85mila prime dosi e più di 26mila seconde dosi.

La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è vicina all’80 per cento. Agli over 80 sono state somministrate circa 22mila prime dosi e 12mila seconde dosi. “Stiamo andando avanti con le seconde dosi per gli over 80 – spiega il direttore del Sisp, Stefano Termite – e con le prime dosi per quegli ultraottantenni che non si erano prenotati in precedenza. Per loro è stata programmata una serie di appuntamenti, a partire dal 24 aprile. Ieri, primo maggio la sessione era a Mesagne, oggi, invece, a Francavilla Fontana e Ceglie Messapica. L’ultimo appuntamento per il recupero della prima dose degli over 80 è in calendario il 4 maggio a San Pietro Vernotico”.