Vaccini per gli studenti, al via le sessioni organizzate con gli istituti scolastici

BRINDISI - Sono partite oggi, giovedì 26 agosto 2021, negli hub della Asl di Brindisi le sessioni di vaccinazione degli studenti tra i 12 e i 19 anni organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio provinciale. Nell'hub del centro anziani di Bozzano a Brindisi oggi vaccinazioni per chi frequenta le scuole Ferraris e Santa Chiara e nell'hub del centro commerciale Conforama di Fasano per gli studenti degli istituti Da Vinci e Galilei. Domani, venerdì 27 agosto, nell'hub del PalaGentile di Ostuni si terrà una sessione organizzata in collaborazione con la scuola Barnaba-Bosco, dalle 14.30 alle 20, mentre nel pressostatico di San Vito dei Normanni in calendario una seduta programmata con l'istituto scolastico di San Michele Salentino, dalle 14.30 alle 21. Il 30 agosto nel centro anziani di Bozzano, dalle 14.30 alle 19, saranno vaccinati gli studenti degli istituti Bozzano e Majorana di Brindisi.

Inoltre, i ragazzi possono recarsi senza prenotazione nei centri vaccinali per ricevere la prima dose secondo il programma elaborato dal dipartimento di Prevenzione, che ha messo a disposizione strutture e personale per garantire la massima copertura della popolazione scolastica in vista dell'inizio delle lezioni in presenza. Nel pomeriggio del 26 agosto, i 12-19enni possono recarsi nel centro vaccinale allestito nella scuola primaria di San Donaci, aperto fino alle 20. Il 27 agosto è prevista l'apertura dei centri di San Donaci, Mesagne, Francavilla Fontana, Conforama di Fasano e di quello dell'istituto Marconi-Flacco di Brindisi, dalle 14.30 alle 20.

Il 30 agosto, poi, dalle 14.30 alle 20 i ragazzi potranno ricevere la prima dose nel centro della scuola De Amicis di Francavilla, al PalaGentile di Ostuni, nel tensostatico di Oria, nell'istituto Marconi-Flacco di Brindisi. Il 31 agosto, infine, saranno attivi i centri vaccinali di San Donaci, Mesagne, PalaVinci di Brindisi, Francavilla e Oria, tutti dalle 14.30 alle 20, e quello del PalaGentile di Ostuni, dalle 14.30 alle 19.30