La Asl cerca volontari per vaccinare la popolazione: avviso pubblico

BRINDISI - L’Asl Brindisi con l’Ordine dei Medici, l’Ordine delle Professioni Sanitarie e l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi intendono avvalersi della collaborazione di figure professionali al fine di sostenere l’importante campagna vaccinale anti Sars-Cov2/ Covid19 in fase di programmazione, a favore della popolazione della provincia di Brindisi.

Al fine di supportare l’Asl Brindisi nell’espletamento delle attività vaccinali, sono richiesti operatori sanitari e amministrativi, opportunamente formati dalla stessa amministrazione che, volontariamente e a titolo gratuito, svolgeranno compiti attinenti al loro profilo professionale presso i punti vaccinali dislocati nella provincia, per soli fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità.

L’Asl di Brindisi si impegna a garantire apposita polizza assicurativa.

Le sedi saranno assegnate con il criterio della residenza.

Si intende raccogliere manifestazioni di interesse per individuare le seguenti figure professionali: Medici e Odontoiatri (anche pensionati iscritti all’albo professionale); Farmacisti (anche pensionati iscritti all’albo professionale); Infermieri (anche pensionati iscritti all’albo professionale); Amministrativi (dipendenti di Enti Pubblici non inferiori alla cat. B con conoscenza dell’informatica di base).

Le persone interessate dovranno compilare e far pervenire apposita domanda redatta secondo lo schema allegato al presente avviso all’indirizzo e-mail volontari.vaccinazionicovid@asl.brindisi.it corredata da un documento d’identità.



Avviso: https://www.sanita.puglia.it/documents/36031/144414114/Avviso+manifestazione+interesse+vaccinazioni.pdf/d65f3050-080f-4ec8-be09-6b4e5ad35418 Scheda adesione: https://www.sanita.puglia.it/documents/36031/144414114/Scheda+adesioni+volontari+vaccini.pdf/58b1e520-edc8-4c91-8c56-6d47542321df