Open day vaccini: a Brindisi e Ostuni prima dose per 300 ragazzi

Sono circa 300 i ragazzi dnai 12 ai 19 anni che sono stati vaccinati con la prima dose negli open day di ieri a Brindisi e a Ostuni. Oggi (18 agosto) notte bianca con accesso senza prenotazione nel Centro di Conforama a Fasano dalle 20 alle 24, che sarà aperto anche nelle giornate del 19 e 20 agosto.

Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, intervistato ieri nell’hub di Bozzano: "Stiamo garantendo ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni l'accesso libero agli hub per arrivare all'inizio dell'anno scolastico in presenza con il ciclo vaccinale completo. Chi si vaccina riceverà la seconda dose dopo 21 giorni e ai primi di settembre sarà immunizzato. Oltre a queste giornate a ingresso libero, in tutti gli hub vaccinali aperti sul territorio abbiamo riservato un certo numero di dosi che, a fine serata, potranno essere somministrate ai ragazzi o agli altri cittadini. Per chi vuole avere la certezza di giorno e orario del vaccino, ci molti sono posti disponibili e può prenotare tramite Cup”. Per prenotare si possono utilizzare le diverse modalità: sportelli Cup, farmacie, call Center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, Portale della Salute - menù “Servizi online”.