Covid, Puglia: stabile il trend dei contagi, continua la discesa dei ricoveri

Stabile la curva dei contagi in Puglia, mentre continua incessante la discesa dei ricoveri. Stando al bollettino epidemiologico fornito oggi (sabato 1 maggio) dalla Regione, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.130 nuovi casi, a fronte di 11.450 tamponi effettuati. Si tratta di un tato in linea con quello di ieri, quando sono stati rilevati 1.334 contagi, a fronte di 13.296 test effettuati. I ricoveri sono calati di 31 unità, per un totale di 1.824 persone ricoverate. Altre 934 pazienti sono guariti, per un totale di 182.310 dall’inizio della pandemia. La conta dei morti, purtroppo, non si arresta. Altre 21 persone, di cui una nel Brindisino, hanno infatti perso la vita in un giorno.

I nuovi casi sono così distribuiti: 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia Bat, 41 in provincia di Foggia, 159 in provincia di Lecce, 217 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Questa la distribuzione dei 21 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.235.853 test: 182.310 sono i pazienti guariti; 47.767 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 235.971 così suddivisi: 90.511 nella Provincia di Bari; 23.340 nella Provincia di Bat; 17.751 nella Provincia di Brindisi; 42.527 nella Provincia di Foggia; 23.529 nella Provincia di Lecce; 37.189 nella Provincia di Taranto; 758 attribuiti a residenti fuori regione; 366 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.