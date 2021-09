Covid: sette decessi in Puglia in due giorni, 138 nuovi casi in 24 ore

Quattro decessi (che si aggiungono ai 3 di ieri), 138 nuovi casi, 158 guariti e 12.280 tamponi registrati. Sono questi i numeri del Covid-19 riferiti alle ultime 24 ore in Puglia. Il più alto numero di nuovi positivi si registra nel Leccese: sono 41, a seguire Asl della Bat 33, Bari 22, Foggia 20, Brindisi 16 e Taranto 8.

Le persone attualmente positive sono 3.024, di queste 176 (ieri erano 181) sono ricoverate in area non critica e 22 (ieri erano 20) in Terapia intensiva. Al Perrino sono ricoverati 5 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

I test eseguiti dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 3.585.305, i positivi 267.705. Le persone guarite 257.909 e le persone decedute 6.772. I casi totali per provincia sono così suddivisi: Bari 98.325, Bat 28.047, Brindisi 21.232, Foggia 47.081, Lecce 30.874, Taranto 40.690, Residenti fuori regione: 994, Provincia in definizione: 462.