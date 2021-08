Covid: aumentano i ricoveri in Puglia, stabile l'andamento dei contagi

Aumentano i ricoveri in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati occupati altri sette posti letto nei reparti Covid (area non critica), per un totale di 163 persone ricoverate. Scendono da 24 a 22, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva. All’ospedale Perrino di Brindisi, invece, il numero di ricoverati è sempre pari a 15 (9 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia), mentre il post Covid di Mesagne ospita 6 pazienti.

Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico diramato oggi (sabato 21 agosto) la curva pandemica sembra essersi stabilizzata. In un giorno si sono registrati 364 nuovi casi (347 ieri) a fronte di 16.853 tamponi effettuati (14.160). I nuovi casi sono così distribuiti: 79 in provincia di Bari; 118 in provincia di Bat; 16 in provincia di Brindisi; 49 in provincia di Foggia; 82 in provincia di Lecce; 19 in provincia di Taranto; uno fuori regione.

In un giorno si sono registrate altre 337 guarigioni, per un totale di 250.040 dall’inizio della pandemia. Ma il numero di attuali positivi continua a salire. Sono 4.505 le persone attualmente contagiate: 26 in più rispetto a ieri. Questi i casi totali per provincia; Bari, 96.847; Bat, 26.944; Brindisi, 20.660; Foggia, 46.126; Lecce, 29.068; Taranto, 40.210; fuori regione, 941; provincia in definizione, 440.