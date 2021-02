Covid: più di 3mila guarigioni in Puglia, ma contagi e decessi non calano

In un giorno ben 3.246 sono guarite dal Covid. Il bel dato arriva dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Il risvolto della medaglia è quello dei contagi, che non scendono. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 874 di positività al coronavirus, 30 in più rispetto a ieri, ma a fronte di quasi mille test in meno: 9.141 quelli effettuati oggi rispetto ai 10.033 rilevati ieri. Il numero di persone guarite dall’inizio della pandemia sale a 101730. Tocca quota 3.736, invece, il numero totale dei deceduti, con i 27 nuovi decessi registrati in un giorno. E questo, purtroppo, e l’altro indicatore che ancora non scende.

I nuovi casi sono così distribuiti: 359 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia Bat, 123 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 173 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota. I 27 decessi sono così distribuiti: 14 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.478.023 test: 101.730 sono i pazienti guariti; 33.330 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 138.796, così suddivisi: 52.680 nella Provincia di Bari; 14.943 nella Provincia di Bat; 10.245 nella Provincia di Brindisi; 28.419 nella Provincia di Foggia; 11.743 nella Provincia di Lecce; 20.035 nella Provincia di Taranto; 578 attribuiti a residenti fuori regione; 153 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 76 persone fra gli ospedale di Ostuni e Brindisi. Il nosocomio della Città Bianca accoglie 18 pazienti in Medicina interna e 15 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 17 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 7 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne e 6 a Ceglie Messapica.

A Torre Santa Susanna, uno dei Comuni della provincia di Brindisi più colpiti dal Covid in rapporto alla popolazione, la situazione resta stazionaria. “Abbiamo ancora 65 positivi e – afferma il sindaco Michele Saccomanno - 63 in quarantena domiciliare. Dobbiamo rimanere vigili. Ormai abbiamo l’esperienza per capire che in un attimo tutto può peggiorare, con grave danno per la vita personale di ognuno di noi e ripercussioni gravi sul lavoro”. “Manteniamo la massima attenzione nei nostri comportamenti: mascherina ben indossata, distanziamento fisico e igiene massima delle mani. Abbiamo ancora concittadini in lotta tra la vita e la morte. Dobbiamo sperare ed augurarci che possano tornare presto tra noi, ma facciamo in modo che non accada ad altri di noi”.