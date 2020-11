Covid, Puglia: la curva non si abbassa, 32 nuovi decessi

Rispetto al picco di 144 nuovi casi toccato ieri (sabato 22 novembre), si registra oggi nel Brindisino un drastico calo di nuovi contagi. Sono 52, infatti, i tamponi positivi attribuiti alla provincia di Brindisi, sui 1.327 processati a livello regionale. Complessivamente in Puglia sono stati effettuati 6677 test. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, i casi positivi sono così distribuiti: 403 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 116 nella provincia BAT, 397 in provincia di Foggia, 151 in provincia di Lecce,197 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota.

Il numero dei decessi resta alto. Sono 32, purtroppo, i pazienti Covid morti in un giorno: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 719.303 test: 10.975 sono i pazienti guariti; 31.352 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 43.507, così suddivisi: 16.892 nella Provincia di Bari; 4.833 nella Provincia di Bat; 2.995 nella Provincia di Brindisi; 10.168 nella Provincia di Foggia; 3.388 nella Provincia di Lecce; 4.920 nella Provincia di Taranto; 306 attribuiti a residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota. I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Scarica il bollettino completo