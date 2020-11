Covid: nel Brindisino nuovo picco di casi, 26 decessi in Puglia

In provincia di Brindisi continua l’escalation di casi da Covid 19. Nelle ultime 24 ore si è toccato il picco di 91 nuovi contagi, su 850 nuovi casi registrati a livello regionale. I tamponi effettuati sono 7.543. Le province maggiormente sotto pressione sono sempre quelle di Bari (277 nuovi casi oggi) e Foggia (273 nuovi contagi in un giorno). Nel Foggiano, in particolare, le strutture ospedaliere sono messe a dura prova dall'incessante arrivo di nuovi pazienti. Uno di questi, in gravi condizioni, intorno alle ore 15 di oggi è arrivato in elicottero presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato nel modulo di rianimazione. Gli altri casi positivi, stando ai dati forniti dalla Regione tramite il consueto bollettino, sono così distribuiti: 55 in provincia Bat, 73 in provincia di Lecce, 79 in provincia di Taranto, uno attribuito a residente fuori regione, uno caso di provincia di residenza non nota.

E’ in aumento, purtroppo, anche il numero dei decessi. Sono infatti 26 le persone decedute in un giorno: 9 in provincia di Bari, 7 in provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 586.802 test: 7.323 sono i pazienti guariti; 14.823 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 22.935, così suddivisi: 9.410 nella Provincia di Bari; 2.482 nella Provincia di Bat; 1.578 nella Provincia di Brindisi; 5.427 nella Provincia di Foggia; 1.591 nella Provincia di Lecce; 2.282 nella Provincia di Taranto; 163 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione al Perrino

Presso l’ospedale Perrino di Brindisi sono attualmente ricoverati 42 pazienti Covid. Il reparto di Malattie infettive, con 19 ricoveri, è ormai saturo. In Pneumologia vi sono 14 ricoverati. Il modulo esterno di Rianimazione accoglie nove pazienti. Nel centro post acuzie presso il Pta di Mesagne si trovano 12 pazienti in attesa di tampone negativo.