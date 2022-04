Covid, Puglia: in un giorno altri 15 decessi, stabile il trend dei contagi

Altre 15 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Questo il dato più negativo che emerge dal bollettino diramato oggi (venerdì 15 aprile) dalla Regione Puglia. L’andamento dei contagi non fa registrare sostanziali variazioni rispetto al trend degli ultimi giorni. In un giorno sono stati rilevati 4.434 nuovi casi di positività, a fronte di 22.336 test giornalieri.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.584; provincia di Bat, 334; provincia di Brindisi, 441; provincia di Foggiam 584; provincia di Lecce, 808; provincia di Taranto, 634; residenti fuori regione, 41; provincia in definizione, 8.

I ricoveri

Per quanto riguarda i ricoveri, c’è stato un lieve aumento dei posti letto occupati in area non critica, cui fa da contraltare una diminuzione in terapia intensiva. Dunque nei reparti ordinari si trovano attualmente 630 pazienti (rispetto ai 614 di ieri), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 30 persone: sei in meno di ieri. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono 41 le persone ricoverate. Al Perrino si trovano 14 pazienti in Malattie infettive e 4 in Terapia Intensiva. L’area mista accoglie attualmente 6 pazienti. A Ostuni si trovano invece 8 pazienti in Pneumologia e 15 in Medicina interna. I post Covid di Ceglie Messapica, Mesagne e Cisternino ospitano rispettivamente 6, 11 e 2 persone.

I dati complessivi

E’ pari a 102.567 il numero di persone attualmente positive: circa mille in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 996.911 casi totali, a fronte di 10.188.779 test eseguiti. Sono 886.207 le persone guarite; 8.137 quelle decedute.

Aggiornamento vaccinazioni

Nel periodo dal 27 dicembre 2020 al 13 aprile 2022 nella Asl di Brindisi sono state somministrate 929.332 dosi di vaccino, di cui 342.092 prime dosi, 331.593 seconde dosi, 255.280 terze dosi e 367 quarte dosi. Mediamente sono state somministrate 2.070 dosi per giornata di vaccinazione. Sono stati vaccinati 320.624 residenti con il ciclo completo (copertura: 86,9 percento), 334.986 con almeno una dose (90,8 percento), 241.894 vaccinati con terza dose (69,9 percento). Sono 467 le persone che hanno ricevuto la quarta dose. I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 12.936 (56,7 percento). Sono 126.960 le dosi erogate da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 54.217 (42,7 percento) in ambito ambulatoriale.