Covid, Puglia: contagi in calo e ricoveri stabili, la pandemia arretra

BRINDISI – Anche in Puglia la pandemia continua ad allentare la presa, sulla falsa riga di quanto avviene a livello nazionale. Il bollettino odierno (sabato 2 ottobre) conferma infatti il trend a ribasso dei contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 138 nuovi casi di positività al Covid-19 (rispetto ai 172 di ieri) a fronte di 14.228 tamponi processati, rispetto ai 14.491 di ieri. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 37; provincia di Bat, 19; provincia di Brindisi, 8; provincia di Foggia, 17; provincia di Lecce, 29; provincia di Taranto, 28; residenti fuori regione, 0; provincia in definizione, 0.

Una persona, purtroppo, ha perso la vita, per un totale di 6.795 dall’inizio della pandemia. I ricoveri si mantengono stabili. Le persone attualmente in cure in area non critica sono infatti 143, appena un in più rispetto a ieri. Quindici, invece, al pari di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi si trovano attualmente quattro pazienti nel reparto di Pneumologia e uno in Malattie infettive. Il numero di attuali positivi scende così a 2.566, 13 in meno rispetto a ieri. In un giorno sono guarite altre 150 persone, per un totale di 259.589 da marzo 2020. Complessivamente si sono registrati 268.950 casi totali dall’inizio della pandemia, a fronte di 3.704.421test eseguiti