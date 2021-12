Covid, Puglia: nuovo rialzo dei contagi, ma i ricoveri restano stabili

Nuova impennata di casi di positività al Covid in Puglia. Sono 367 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (rispetto ai 283 di ieri), a fronte di 22.089 tamponi effettuati (rispetto ai 22.714 di ieri). I dati emergono dal bollettino diramato oggi (mercoledì 1 dicembre) dalla Regione. Purtroppo si sono registrati altri 3 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 105; provincia di Bat, 13; provincia di Brindisi, 54; provincia di Foggia, 98; provincia di Lecce, 40, provincia di Taranto, 58; residenti fuori regione, 0; provincia in definizione, -1.

Nonostante l’aumento dei contagi, la pressione sugli ospedali resta invariata. Le persone attualmente ricoverate sono infatti 134, due in meno rispetto a ieri. Il numero di ricoverati in terapia intensiva è fermo a 21 pazienti. Lieve aumento dei ricoveri, invece, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, che ospita attualmente 16 persone (5 in Malattie infettive e 11 in Pneumologia), due in più rispetto a ieri. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

In un giorno sono guarite altre 362 persone, per un totale di 268.747 dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi aumenta di due sole unità toccando quota 4.118. Complessivamente, da marzo 2020, si sono registrati in Puglia 279.751 casi totali, a fronte di 4.800.675 test eseguiti. Sono 6.886 le persone decedute.