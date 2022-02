Covid, Puglia: calano attuali positivi e ricoveri, ma altri 18 decessi in un giorno

Calano (in modo significativo) gli attuali positivi e calano anche i ricoveri in Puglia, dove il quadro epidemiologico sembra migliorare di giorno in giorno, come attestato anche dal bollettino diramato oggi (martedì 1 febbraio) dalla Regione. Sono però 18 le persone decedute nelle ultime 24 ore. Il numero di nuovi contagi è pari a 8.595, a fronte di 75.994 test effettuati. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.504; provincia di Bat, 769; provincia di Brindisi, 838; provincia di Foggia, 1.284, provincia di Lecce, 1.925; provincia di Taranto, 1.146; residenti fuori regione, 72; provincia in definizione, 57.

La situazione dei ricoveri

Buone notizie arrivano dagli ospedali. I ricoveri in area non critica calano infatti di 13 unità, per un totale di 715 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva invece si passa da 59 a 62 ricoveri in un giorno. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono complessivamente ricoverati 84 pazienti. Il Perrino ne ospita 44: 11 in Medicina interna, 14 in Malattie infettive, 15 in Pneumologia, 4 in terapia intensiva. Nelle aree Covid per adulti e in quella pediatrica del Perrino si trovano rispettivamente 8 e un paziente. Altri 40 pazienti sono ricoverati nel nosocomio della Città Bianca: 22 in Medicina interna, 18 in Pneumologia. I post Covid di Ceglie Messapica e Mesagne ospitano rispettivamente 11 e 12 pazienti.

I dati complessivi

Il numero di attuali positivi scende di quasi 7mila unità, per un totale di 130.631. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 610.904 casi totali, a fronte di 7.758.909 test eseguiti. Sono 473.040 le persone guarite; 7.233 quelle decedute.