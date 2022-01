Covid, Puglia: più di 64mila attualmente positivi, altri due decessi

Sono 2.813 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Puglia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (lunedì 10 gennaio) dalla Regione Puglia. Come ogni lunedì si registra un drastico calo di nuovi contagi (erano 4.904 quelli rilevati ieri) figlio però di un altrettanto brusco calo di test giornalieri. Sono infatti 39.642 i tamponi processati in un giorno, a fronte degli oltre 61mila di ieri. Altre due persone, purtroppo, sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.571; provincia di Bat, 97; provincia di Brindisi, 56; provincia di Foggia, 313; provincia di Lecce, 620; provincia di Taranto, 123; residenti fuori regione, 17; provincia in definizione: 16.

Il dato da tener d’occhio è quello dei ricoveri. In un giorno sono stati occupati altri 16 posti letto in area non critica, per un totale di 444 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva, invece, si passa da 40 a 45. Al Perrino sono ricoverati 18 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia e 14 in Medicina interna. Il post Covid di Mesagne ospita 9 pazienti.

Il numero di persone attualmente positive sale di 1.951 unità, per un totale di 64.281. Sono guarite altre 860 persone, per un totale di 284.891 dall’inizio della pandemia. Complessivamente da marzo 2020 si sono registrati 356.196 casi totali, a fronte di 6.341.935 test eseguiti.