Covid: inarrestabile discesa dei ricoveri, ma ancora troppi decessi

Nelle ultime 24 ore altre 25 persone hanno perso la vita, di cui due in provincia di Brindisi. Sono 43.461 gli attualmente positivi in Puglia

L’indicatore che ancora non fa registrare un significativo calo è quello dei decessi. Altre 25 persone affette da Covid hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi dalla Regione Puglia. Come di consueto, le rilevazioni del lunedì fanno registrare un drastico calo sia di tamponi che di contati. I nuovi casi di positività sono infatti 247, a fronte di 4.759 test effettuati. Inarrestabile la discesa dei ricoveri. Attualmente sono 1.607 le persone ricoverate, 59 in meno rispetto a ieri. In un giorno sono guarite altre 1.099 persone, per un totale di 193.345 guarigioni dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 43.461, il 96,3 percento delle quali in cura a domicilio-

Questa la distribuzione dei nuovi casi positivi: 32 in provincia di Bari, 18 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 47 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto,1 caso di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Questa la distribuzione dei 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.322.283 test: 193.345 sono i pazienti guariti; 43.461 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.934 così suddivisi: 92.542 nella Provincia di Bari; 24.148 nella Provincia di Bat; 18.383 nella Provincia di Brindisi; 43.701 nella Provincia di Foggia; 24.933 nella Provincia di Lecce; 38.076 nella Provincia di Taranto; 776 attribuiti a residenti fuori regione; 375 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Scarica il bollettino completo

La situazione dei ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono attualmente 100 le persone ricoverate. L’ospedale di Ostuni ospita 23 pazienti in Medicina interna e 16 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 20 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. Tra ieri e oggi due decessi al Perrino, in Medicina interna: un uomo di 85 anni e uno di 88 anni. I Post Covid ospitano 11 pazienti a Mesagne, 7 a San Pietro Vernotico, 7 a Ceglie Messapica, 6 a Cisternino.