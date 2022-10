Covid, Puglia: nessun decesso e ricoveri in calo, altri 510 contagi

Sono 510 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (lunedì 10 ottobre) dalla Regione. I tamponi effettuati sono 4.849. Nessuna persona, fortunatamente, ha perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 212; provincia di Bat, 30; provincia di Brindisi, 58; provincia di Foggia, 34; provincia di Lecce, 128; provincia di Taranto, 34; residenti fuori regione, 13; provincia in definizione, 1.

Sono 12.786 le persone attualmente positive. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area non critica i ricoveri scendono da 136 a 134. In terapia intensiva, invece, restano fermi a quota cinque.

Dall’inizio della pandemia sono stati rilevati 1.490.661 casi totali, a fronte di 12.800.541 test eseguiti. Sono 1.468.768 le persone guarite; 9.107 quelle decedute.