Covid: situazione stazionaria in Puglia, in un giorno altri 2.092 casi

BRINDISI – Sono 2.092 i casi di positività al Covid riscontrati in Puglia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (giovedì 11 agosto) dalla Regione. Sono stati effettuati 12.085 tamponi. Altre tre persone, purtroppo, sono decedute. I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 531; provincia di Bat, 125; provincia di Brindisi, 230; provincia di Foggia, 226; provincia di Lecce, 564; provincia di Taranto, 334; residenti fuori regione, 75; provincia in definizione, 7.

Stabile la situazione negli ospedali. In area non critica è stato occupato un solo posto letto in più, per un totale di 404 persone attualmente ricoverate. Situazione analoga in terapia intensiva, dove si sale da 16 a 17 ricoveri. In provincia di Brindisi sono ricoverate in tutto 22 persone. Presso l'ospedale Perrino di Brindisi si trovano 14 pazienti in Malattie infettive e sei in Pneumologia. L'area mista ne ospita 13. Altre due persone sono ricoverate nel reparto di Medicina interna dell'ospedale di Ostuni. Il post Covid Mesagne ne ospita 5.

Il numero di attuali positivi scende da 42.171 a 41.130. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.425.960 casi totali, a fronte di 12.279.205 test eseguiti. Sono 1.375.923 le persone guarite; 8.907 quelle decedute.