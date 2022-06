Covid, Puglia: lieve aumento dei ricoveri e degli attuali positivi

Si viaggia a una media di oltre 1000 nuovi casi di positività al Covid in Puglia, con un lieve aumento sia dei ricoveri in area non critica che del numero di persone attualmente positive. La pandemia, insomma, è ancora presente. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico di oggi (sabato 11 giugno), nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.467 nuovi contagi, a fronte di 9.922 test giornalieri. Un’altra persona ha perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 473; provincia di Bat, 142; provincia di Brindisi, 92; provincia di Foggia, 292; provincia di Lecce, 267; provincia di Taranto, 170; residenti fuori regione, 23; provincia in definizione, 8.

Per quanto riguarda i ricoveri, in area non critica, in un giorno, si passa da 236 a 244 persone ricoverate. In terapia intensiva si scende invece da 14 a 13 ricoveri. Il numero di attuali positivi sale a quota 18.581 (ieri erano 18.271).

Dall’inizio della pandemia si sono registrati complessivamente 1.146.752 casi totali, a fronte di 11.135.687 test eseguiti. Sono 1.119.618 le persone guarite; 8.553 quelle decedute.