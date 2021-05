Covid: ancora troppi decessi in Puglia, mentre calano contagi e ricoveri

Altre 24 persone hanno perso la vita. In Puglia Il Covid continua a mietere tante, troppe, vittime. Quello dei decessi è l’unico indicatore che ancora non inverte la rotta. Lo conferma il bollettino odierno diramato oggi (martedì 11 maggio) dalla Regione. I contagi sono in costante calo. Nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 684 nuovi casi positivi, a fronte di 11.692 tamponi effettuati. Diminuisce anche la pressione sugli ospedali. In un giorno si sono infatti liberati altri 65 posti letto, per un totale di 1.542 pazienti attualmente ricoverati. Altre 1.403 persone sono guarite, per un totale di 194.748 guarigioni dall’inizio della pandemia. Attualmente in Puglia vi sono 42.682 positivi, il 96,4 percento dei quali in cura a domicilio. E poi c’è il dato dei decessi. Altri 24 pazienti (5 in provincia di Bari, 6 in provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto) sono morti, per un totale di 6.152 decessi da marzo 2020. Il tasso regionale di letalità è pari al 2,5 percento.

Questa la distribuzione dei nuovi casi: 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia Bat, 96 in provincia di Foggia, 132 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.333.975 test: 194.784 sono i pazienti guariti; 42.682 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 243.618, così suddivisi: 92.755 nella Provincia di Bari; 24.212 nella Provincia di Bat; 18.459 nella Provincia di Brindisi; 43.797 nella Provincia di Foggia; 25.065 nella Provincia di Lecce; 38.177 nella Provincia di Taranto; 776 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Ne Brindisino sono 89 le persone attualmente ricoverate. L'ospedale di Ostuni ospita19 pazienti in Medicina interna e 13 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 13 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 12 pazienti a Mesagne, 5 a San Pietro Vernotico, 9 a Ceglie Messapica, 5 a Cisternino.