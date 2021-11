Covid, Puglia: ricoveri in lieve aumento, altri due decessi in un giorno

In calo i nuovi casi di positività al Covid e in lieve aumento i ricoveri. In Puglia ancora sotto controllo l’andamento della pandemia, come attestato anche dal bollettino diramato oggi (giovedì 11 novembre) dalla Regione. In un giorno si sono riscontrati 262 nuovi contagi (rispetto ai 293 di ieri) a fronte di 21.580 test effettuati (rispetto ai 22.390 di ieri). I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 64; provincia di Bat, 34; provincia di Brindisi, 21; provincia di Foggia, 39; provincia di Lecce, 41; provincia di Taranto, 60; residenti fuori regione, 2; provincia in definizione, 1. Altre due persone, purtroppo, hanno perso la vita

Come detto, i ricoveri in area non critica sono in lieve aumento. Altre 4 persone sono infatti entrate in reparto nelle ultime 24 ore, per un totale di 155 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva, invece, i ricoveri scendono da 20 a 19. Il numero di persone attualmente positive aumenta di 68 unità, per un totale di 3.565. Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 275.150 casi totali

4.399.207, a fronte di 264.727 test eseguiti. Sono 264.727 le persone guarite. E’ pari a 6.858, invece, il numero dei deceduti.