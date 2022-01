Covid, Puglia: la curva dei contagi rallenta, nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sembra alle spalle la fase di crescita esponenziale dei contagi da Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore, anzi, si registra un’inversione di tendenza che però dovrà essere corroborata nelle successive rilevazioni. Stando al bollettino diramato oggi (mercoledì 12 gennaio) dalla Regione, in un giorno si sono registrati 3.993 nuovi casi, rispetto ai 7.287 rilevati ieri, a fronte di 86.037 tamponi effettuati (più di mille in meno rispetto agli 87-269 test processati ieri). L’altra buona notizia è che nessuno ha perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.298; provincia di Bat, 258; provincia di Brindisi, 478; provincia di Foggia, 406; provincia di Lecce, 1.000; provincia di Taranto, 500; residenti fuori regione, 45, provincia in definizione, 8.

I ricoveri aumentano di poco. Sono 490 le persone attualmente ospitate in area non critica: 17 in più rispetto a ieri. Sono invece 51, due in più rispetto a ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva. All’ospedale Perrino sono ricoverati 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia e 12 in Medicina interna. Nel modulo destinato a pazienti positivi, ma che necessitano di cure per patologie non legate al Covid, sono ricoverate 12 persone, fra cui un bambino nell'apposita area pediatrica.

Il post Covid di Mesagne ospita 11 pazienti e quello di Ceglie Messapica 3 pazienti.

Il numero di attuali positivi aumenta di 3.638 unità, per un totale di 65.772 persone attualmente positive. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 367.476 casi totali, su 6.515.241 test eseguiti. Sono 294.676 le persone guarite, 7.028 i deceduti.