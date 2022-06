Covid, Puglia: 719 i nuovi casi in un giorno e altri due decessi

Appena 719 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore. Si tratta di un dato basso, che scaturisce dal ridotto numero di tamponi, appena 5.523, effettuati domenica (12 giugno). E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (lunedì 13 giugno) dalla Regione. In un giorno, purtroppo, altre due persone hanno perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 239; provincia di Bat, 73; provincia di Brindisi, 54; provincia di Foggia, 132; provincia di Lecce, 151; provincia di Taranto, 65; residenti fuori regione, 4; provincia in definizione, 1.

Negli ospedali la situazione è in continuo miglioramento. In area non critica sono ricoverate 237 persone. Undici invece i pazienti ospitati in terapia intensiva. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverate complessivamente 14 persone. Al Perrino si trovano 10 pazienti in Malattie infettive e uno in Pneumologia. L’area mista ne ospita 2. A Ostuni sono ricoverate due persone in Medicina Interna. Nel posto Covid di Mesagne si trovano cinque pazienti.

E’ pari a 19.318 il numero di persone attualmente positive. Dall’inizio della pandemia si sono rilevati 1.148.602 casi totali, a fronte di 11.149.948 test eseguiti. Sono 1.120.727 le persone guarite; 8.557 quelle decedute.