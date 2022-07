Covid, Puglia: oltre 8mila nuovi casi, altri 12 decessi in un giorno

L’andamento del Covid torna ad attestarsi intorno a una media di poco superiore agli 8mila casi giornalieri in Puglia, dopo gli oltre 13mila contagi rilevati ieri (lunedì 12 luglio) per effetto dei tamponi da processare accumulatisi nel week end. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino di oggi (mercoledì 13 luglio), nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 8.253 nuovi casi, a fronte di 26.678 test effettuati. Da rimarcare, però, un aumento dei decessi. Ben 12 persone hanno infatti perso la vita in un giorno.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.453; provincia di Bat, 754; provincia di Brindisi, 822; provincia di Foggia, 905; provincia di Lecce, 1.859; provincia di Taranto, 1.282; residenti fuori regione, 143; provincia in definizione, 35.

Stabile la situazione negli ospedali. In area non critica sono stati occupati due posti letto in più, per un totale di 444 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva si scende da 22 a 20 ricoveri.

Il numero di attuali positivi aumenta di circa 2mila unità, per un totale di 90.972 (ieri erano 88.829). Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.304.829 casi totali, a fronte di 11.708.429 test eseguiti. Sono 1.205.148 le persone guarite; 8.709 quelle decedute.