Covid: 1777 guarigioni in un giorno, ma altre 31 persone hanno perso la vita

In un giorno altre 31 persone hanno perso la vita in Puglia. Lo sconfor-tante dato emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (giove-dì 13 gennaio) dalla Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 554 nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte di 9.160 tamponi effettua-ti. Continua la discesa dei ricoveri. In un giorno si sono infatti liberati altri 93 posti letto, per un totale di 1.476 persone attualmente ricoverate. In 1.777, invece, sono guariti, fendo scendere a 40.295 il numero degli attualmente positivi.

Questa la distribuzione dei nuovi casi: 141 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia Bat, 101 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 89 in provincia di Taranto, 2 casi di re-sidenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

La distribuzione dei 31 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.354.067 test: 198.273 sono i pazienti guariti; 40.295 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 244.787 così suddivisi: 93.105 nella Provincia di Bari; 24.365 nella Provincia di Bat; 18.549 nella Provincia di Brindisi; 43.935 nella Provincia di Foggia; 25.275 nella Provincia di Lecce; 38.396 nella Provincia di Taranto; 785 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le proce-dure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 11 pazienti in Medicina interna e 14 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 12 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. Un decesso a Ostuni: un uomo di 84 anni in Medicina interna. I Post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne, 4 a San Pietro Vernotico, 9 a Ceglie Messapica, 8 a Cisternino.