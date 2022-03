Covid, Puglia: il numero di attuali positivi di nuovo oltre quota 80mila

Ormai da qualche giorno la curva dei contagi tende nuovamente verso l’alto, anche se i ricoveri restano stazionari. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico di oggi (domenica 13 marzo), nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.422 nuovi casi, a fronte di 24.527 test effettuati. Altre due persone hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.265; provincia di Bat, 278; provincia di Brindisi, 381; provincia di Foggia, 488; provincia di Lecce, 1.496; provincia di Taranto, 470; residenti fuori regione, 33; provincia in definizione, 11.

Nei reparti la situazione resta grosso modo invariata. In area non critica i ricoveri sono infatti aumentati di una sola unità, per un totale di 543 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva invece si registrano 28 ricoveri: stesso dato di ieri. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverati attualmente 34 pazienti. Al Perrino se e trovano 15: 12 in Malattie infettive; 2 in Pneumologia; una in Terapia intensiva. L’area Covid/pediatria ospita complessivamente 5 persone. A Ostuni invece si trovano 11 persone in Medicina interna e 8 in Pneumologia. I post Covid di Ceglie Messapica, Cisternino e Mesagne accolgono rispettivamente 7, 8 e 8 pazienti.

In continuo aumento il numero di attuali positivi, che supera nuovamente quota 80mila. Per la precisione in Puglia sono attualmente 80.152 le persone contagiate: oltre 1000 in più rispetto alle 78.755 di ieri. Dall’inizio della pandemia sono stati rilevati 787.313 casi totali, a fronte di 9.073.635 test eseguiti. Sono 699.360 le persone guarite; 7.801 quelle decedute.