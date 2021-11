Covid, Puglia: in lieve aumento il trend dei contagi, ricoveri stabili

Continua a crescere il numero di attuali positivi al Covid in Puglia, con un tasso di crescita giornalieri dei contagi ormai stabilmente sopra quota 250 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, in particolare, stando ai dati forniti dalla Regione tramite l’odierno (sabato 13 novembre) bollettino epidemiologico, si sono registrati 277 nuovi contagi (rispetto ai 265 di ieri) a fronte di 19.769 test effettuati (rispetto ai 19.628 di ieri). Non si sono registrati altri decessi.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 55; provincia di Bat, 13; provincia di Brindisi, 15; provincia di Foggia, 46; provincia di Lecce, 63; provincia di Taranto, 86; provincia in definizione, -1.

Ancora stabile l’andamento dei ricoveri. In un giorno infatti è stato occupato un solo posto letto in più per un totale di 160 persone attualmente ricoverate in area non critica. In terapia intensiva resta fermo a 19 il numero di ricoveri. Al Perrino sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive e 2 in Pneumologia.

Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 121 persone, per un totale di 265.044 dall’inizio della pandemia, ma il numero di attuali positivi sale di altre 156 unità, per un totale di 3.787

Da marzo 2020 si sono registrati 275.692 casi totali, a fronte di 4.438.604 test eseguiti. Il numero totale dei decessi è pari a 6.861.