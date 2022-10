Covid, Puglia: più di un tampone su nove positivo, aumentano i ricoveri

Sono in aumento sia i ricoveri che i nuovi casi di Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore più di un tampone su nove è risultato positivo. Sono infatti 1.601 i nuovi casi riscontrati, a fronte di 9.964 test giornalieri. Altre due persone, purtroppo, sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 521; provincia di Bat, 63; provincia di Brindisi, 194; provincia di Foggia, 152; provincia di Lecce, 433; provincia di Taranto, 218; residenti fuori regione, 17; provincia in definizione, 3.

Il numero di attuali positivi sale a 13.775, rispetto ai 14.243 di ieri. Negli ospedali, come detto, si registra un aumento di ricoveri. In area non critica si passa infatti da 126 a 138 posti letto occupati. In area non critica, invece, sono otto le persone ricoverate: una in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.496.272 casi totali, a fronte di 12.832.461 test eseguiti. Sono 1.472.909 le persone guarite; 9.120 quelle decedute.