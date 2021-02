Covid in Puglia: diminuiscono i ricoveri, nel Brindisino altri tre decessi

Diminuiscono i ricoveri in Puglia, mentre l’andamento dei contagi si mantiene costante. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, negli ultimi giorni sono stati rilevati 732 nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte di 7.274 tamponi effettuati. Il numero dei ricoverati, pari a 1520, è sceso di 28 unità rispetto a ieri. In un giorno sono guarite altre 583 persone, per un totale di 583 guarigioni dall’inizio della pandemia. I decessi sono 17, di cui 3 in provincia di Brindisi.

I nuovi contagi sono così distribuiti: 311 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 116 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 17 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.435.404 test: 89.903 sono i pazienti guariti: 41.654 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 135.156, così suddivisi: 51.301 nella Provincia di Bari; 14.661 nella Provincia di Bat; 9.908 nella Provincia di Brindisi; 27.905 nella Provincia di Foggia; 11.426 nella Provincia di Lecce; 19.248 nella Provincia di Taranto; 564 attribuiti a residenti fuori regione; 143 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 23 pazienti in Medicina interna e 19 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 4 in Rianimazione. Tra ieri e oggi 3 decessi al Perrino: un uomo di 74 anni in Rianimazione e due donne di 84 e 94 anni in Pneumologia. I Post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne e 10 a Ceglie Messapica.