Covid, Puglia: più di 3mila nuovi casi in un giorno, altri otto decessi

Sono 3.004 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 14 giugno) dalla Regione Puglia. I test effettuati sono 14.678. Altre otto persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 985; provincia di Bat, 307; provincia di Brindisi, 195; provincia di Foggia, 589; provincia di Lecce, 571; provincia di Taranto, 314; residenti fuori regione, 32; provincia in definizione, 11.

Negli ospedali si rileva un significativo calo dei ricoveri. In area non critica si passa infatti da 237 a 206 persone ricoverate. In terapia intensiva i ricoverati sono 10: uno in meno rispetto a ieri. I provincia di Brindisi sono 11 le persone ricoverate, tutte presso l’ospedale Perrino (10 nel reparto Malattie infettive, una in Pneumologia). Sempre al Perrino si trovano due persone in area mista. Il post Covid di Mesagne ospita cinque pazienti.

Il numero di attuali positivi sale di oltre 1000 unità, per un totale di 20.548 (ieri erano 19.318). Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.151.606 casi totali, a fronte di 11.164.626 test eseguiti. Sono 1.122.493 le persone guarite; 8.565 quelle decedute.