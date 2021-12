Covid: quasi 600 nuovi casi in Puglia, brusco aumento in provincia di Brindisi

In Puglia si registra un brusco aumento di casi di positività al Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti accertati 598 nuovi contagi: un dato che non si vedeva dai tempi della terza ondata. Evidente l’incremento rispetto a ieri (martedì 14 dicembre), quando erano stati rilevati 401 nuovi contagi, a fronte di 27.096 test effettuati. Fra ieri e oggi, invece, di tamponi ne sono stati processati 26.603.

Non passa inosservata, in particolare, la situazione della provincia di Brindisi, dove per la pima volta dopo parecchi mesi i nuovi casi giornalieri tornano a tre cifre: 131. Nel Brindisino si registra il secondo maggior incremento dopo i 176 casi riscontrati in provincia di Bari. Per il resto: Provincia di Bat, 29; provincia di Foggia, 115; provincia di Lecce: 96; provincia di Taranto, 52; provincia in definizione,-1. Altre cinque persone hanno perso la vita.

L’aspetto positivo del bollettino diramato oggi (mercoledì 15 dicembre) dalla Regione è l’andamento dei ricoveri. L’impennata di contagi al momento non ha infatti ripercussioni nei reparti di area non critica, dove attualmente sono ricoverate 131 persone: due in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, si passa da 23 a 24 ricoveri.

Il numero di attualmente positivi sale di 290 unità, toccando quota 5.855. In un giorno sono guarite altre 302 persone, per un totale di 271.938 da marzo 2020. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 284.72 casi totali, a fronte di 5.100.091 test eseguiti. Sono 6.930 le persone decedute.