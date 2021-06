Covid: 24 nuovi casi in provincia di Brindisi, un ricovero in più al Perrino

L'andamento dei ricoveri nel Brindisino in controtendenza rispetto quello regionale. Altre due persone hanno perso la vita in Puglia

Sono 24 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in provincia di Brindisi nelle ultime 24 ore, a fronte di 169 nuovi contagi a livello regionale. I dati emergono dal bollettino diramato oggi (martedì 15 giugno) dalla Regione Puglia. Complessivamente sono stati processati 8.053 tamponi. Altre due persone hanno perso la vita: una in provincia di Foggia, una in provincia di Taranto. I nuovi casi sono così distribuiti: 60 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 32 nella provincia Bat, 17 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Il calo dei decessi continua. In un giorno si sono infatti liberati altri 14 posti letto, per un totale di 283 persone attualmente ricoverate. All'ospedale Perrino, invece, i ricoveri salgono a 25 (16 pazienti in Malattie infettive, 6 in Pneumologia, 3 in Rianimazione), aumentando di una unità rispetto a ieri. Altre 1.440 pazienti sono guariti, per un totale di 234.546 guarigioni dall’inizio della pandemia. Sale così a 11.311 il numero delle persone attualmente positive.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.582.579 test: 234.546 sono i pazienti guariti; 11.311 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.449 così suddivisi: 94.996 nella Provincia di Bari; 25.531 nella Provincia di Bat; 19.645 nella Provincia di Brindisi; 45.055 nella Provincia di Foggia; 26.800 nella Provincia di Lecce; 39.252 nella Provincia di Taranto; 804 attribuiti a residenti fuori regione; 366 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.