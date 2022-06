Covid, Puglia: 2.018 nuovi casi in un giorno, lieve aumento dei ricoveri

Sono 2.018 i nuovi casi di positività al Covid in Puglia. Un dato in calo rispetto ai 3.004 rilevati ieri, ma a fronte di un minor numero di tamponi: 12.089 infatti i test effettuati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 14.678 di ieri. Altre sette persone, purtroppo, hanno perso la vita. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (mercoledì 15 giugno) dalla Regione Puglia.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 601; provincia di Bat, 222; provincia di Brindisi, 162; provincia di Foggia, 399; provincia di Lecce, 397; provincia di Taranto, 206; residenti fuori regione, 23; provincia in definizione, 8.

Per quanto riguarda i ricoveri, in area non critica sono stati occupati altri 10 posti letto, per un totale di 216 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva sono invece 10 i ricoveri. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverate 10 persone: nove in Malattie infettive, una in Pneumologia. Nel post Covid di Mesagne si trovano cinque pazienti,

Il numero di attuali positivi scende in un giorno di circa 500 unità, per un totale di 20.061 (ieri erano 20.548). Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.153.624 casi totali, a fronte di 11.176.715 test eseguiti. Sono 1.124.991 le persone guarite; 8.572 quelle decedute.