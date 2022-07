Covid: in Puglia altri 8.037 nuovi contagi e ricoveri in aumento

Si continua a viaggiare attorno a una media di circa 8mila nuovi casi di positività al Covid, in Puglia. Il trand viene confermato dal bollettino epidemiologico diramato oggi (venerdì 15 luglio) dalla Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.037 nuovi contagi, a fronte di 32.356 tamponi effettuati. Altre otto persone hanno perso la vita

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.399; provincia di Bat, 725; provincia di Brindisi, 804; provincia di Foggia, 857; provincia di Lecce, 1.771; provincia di Taranto, 1.313; residenti fuori regione, 135; provincia in definizione, 33.

Negli ospedali si registra un lieve incremento dei ricoveri. In un giorno, in area non critica, sono stati occupati altri sette posti letto, per un totale di 479 pazienti ricoverati. In terapia intensiva invece ci sono 18 persone (stesso dato di ieri). In provincia di Brindisi sono ricoverate 29 persone. All’ospedale Perrino di Brindisi si trovano 18 pazienti in Malattie infettive (su 20 posti disponibili) e quattro in Pneumologia (nessun altro posto disponibile). L’area mista accoglie 16 persone. Nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Ostuni si trovano sette pazienti su otto posti disponibili.

Il numero di attuali positivi è aumentato di circa 100 unità, per un totale di 93.017. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.321.005 casi totali, a fronte di 11.769.381 test eseguiti. Sono 1.219.266 le persone guarite; 8.722 quelle decedute.