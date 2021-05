Covid: calano anche i decessi, in un giorno altre 1.061 guarigioni

Adesso tutti gli indicatori della pandemia sono in fase calante. Sono 1260 le persone attualmente ricoverate: 61 in meno rispetto a ieri

Oltre ai contagi e ai ricoveri, anche i decessi calano. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 11 persone in Puglia: un dato tragico, ma comunque fra i più bassi dall’inizio della terza ondata. Basti pensare che solo nella giornata di ieri erano morti altri 21 pazienti. Adesso tutti gli indicatori della pandemia sono in fase decrescente. Il bollettino epidemiologico diramato oggi (sabato 15 maggio) dalla Regione, lo conferma. In un giorno si sono infatti registrati altri 567 contagi (rispetto ai 591 di ieri) a fronte di 9.984 tamponi effettuati (rispetto ai 9.827 di ieri). Continua anche il calo dei ricoveri. Sono 1260 le persone attualmente ricoverate: 61 in meno rispetto a ieri. Altre 1.061 persone sono guarite, per un totale di 200.955 guarigioni dall’inizio della pandemia. Attualmente in Puglia ci sono 38.736 persone positive, l’11,6 percento delle quali senza alcun sintomo.

I nuovi casi sono così distribuiti: 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia Bat, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Questa la distribuzione degli 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test: 200.955 sono i pazienti guariti; 38.736 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 245.945 così suddivisi: 93.356 nella Provincia di Bari; 24.541 nella Provincia di Bat; 18.695 nella Provincia di Brindisi; 44.120 nella Provincia di Foggia; 25.518 nella Provincia di Lecce; 38.553 nella Provincia di Taranto; 786 attribuiti a residenti fuori regione; 376 provincia di residenza non nota.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Scarica il bollettino completo